قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 22 فلسطينيا في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 22 فلسطينيًا، من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية المُحتلة.

وذكرت مصادر أمنية فلسطينية، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 شباب فلسطينيين من مُخيم «نور شمس» الواقع بمحافظة «طولكرم» في شمال غرب الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال اثنين آخرين من مُحافظة «طوباس»، وسبعة من مُحافظة «نابلس» في شمال الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يعتقل سيدة فلسطينية في الخليل

وأضافت المصادر، أنّه جرى اعتقال شابين فلسطينيين من مُحافظة «بيت لحم» الواقعة إلى الجنوب من القدس، و4 آخرين من مُحافظة «الخليل» بينهم أمرأة.

وقالت المصادر إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 3 آخرين من قرى مُحافظة رام الله والبيرة، وسط الضفة الغربية.