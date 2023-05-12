تنفيذ مبادرة «قرية بلا إدمان» للتوعية بمخاطر المواد المخدرة في المنصورة

نظمت رئاسة مركز ومدينة المنصورة بالدقهلية، في نطاق الوحدة المحلية بشها، عدد من الندوات ولقاءات مع المواطنين تحت عنوان «قرية بلا إدمان.. إنت أقوى من المخدرات»، لرفع الوعي بمخاطر الإدمان بالمواد المخدرة، ضمن مبادرة صندوق مكافحة المخدرات التي أطلقتها وزارة التضامن داخل المؤسسات ومراكز الشباب والميادين.

الكشف عن المخدرات بين الموظفين

وقال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، في بيان، إن المبادرة تستهدف استعراض آليات التوعية للمواطنين والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وأيضا الكشف عن المخدرات بين الموظفين في ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان، ﻭأنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة والشوارع والميادين، والرد على استفسارات الموظفين والمواطنين حول آليات تطبيقه.

العلاج بالمجان وفي سرية تامة

وأضاف رئيس المدينة، أن حملة التوعية لاقت نجاحا كبيرا وترحيبا من جميع الطوائف بقرى الوحدة المحلية بشها، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لمزيد من تلك المبادرات التوعوية، موضحا أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره مريضا ويجري علاجه بالمجان وفي سرية تامة، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.