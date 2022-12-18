«مكافحة الإدمان» يعلن نتائج حملة أنت أقوى من المخدرات الثلاثاء المقبل

يُعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، الثلاثاء المقبل، نتائج الدراسة التقييمية للحملة الإعلامية التي أطلقها الصندوق «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات»؛ لتوعية الشباب بأضرار تعاطي المخدرات بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح، بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، في مقر الجامعة البريطانية في مدينة الشروق.

مشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح

كانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أطلقت مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

وتدور أحداث إعلان حملة «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات» بمشاركة تطوعية من كابتن محمد صلاح عن تأثير المخدرات اللحظي والوهمي على عقل وإحساس المتعاطين من مختلف فئات المجتمع من الشباب والفتيات والعمال والموظفين وسائقي المقطورات، وبين بداية الرحلة والإحساس الوهمي بالنشوة يكون السقوط في براثن الإدمان وتكبد الكثير من الخسائر النفسية والاقتصادية والبدنية أسرع مما نتخيل حتى يظهر كابتن محمد صلاح في نهاية الإعلان ممسكا بأيدي أحد الشباب لإبعاده عن الوقوع في براثن الإدمان، مرددا «المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات».