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«الداخلية العراقية»: إحباط تسلل 12 أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود

كتب:

أ ش أ
02:29 م | الجمعة 12 مايو 2023
الداخلية العراقية

الداخلية العراقية

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، إحباط تسلل 12 أجنبيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية.

وذكرت الداخلية العراقية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز العراقية - أنه ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التأمين ومنع حالات التسلل والتهريب، تمكنت قوات الفوج الأول «لواء الحدود 20»، ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة من إلقاء القبض على 12 متسللا من جنسية أجنبية حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة.

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