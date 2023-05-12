توريد 382 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الشرقية حتى الآن

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين موجها الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، لافتا إلى أن الشرقية تتصدر المحافظات في إنتاج القمح.

إجمالي ما تم توريده من القمح

وأضافت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ 15229طن و288 كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم 382556 طن و181 كيلو قمح، مشيرة إلى تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية.

استغلال كافة السعات التخزينية للشون والصوامع

أوضحت وكيلة وزارة التموين أن علي الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023 استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من محصول القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل والاستفادة الأمثل من هذه السعات.

إجمالي حصاد القمح

أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ 248373 فدان حتى الآن، علما أن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت 380061 فدان، لافتاً إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.