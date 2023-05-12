فرحة بين مزارعي سوهاج خلال استقبال موسم حصاد محصول القمح

تسود حالة من الفرح والسعادة بين مواطني ومزارعي محافظة سوهاج، خلال فترة حصاد القمح سواء اليدوي أو الآلي، حتى جمع قش القمح في مكان واحد يسمى «الجرن»، ثم يأتي المزارعون بـ«آلات الطحن» التي تطحن كتل القمح ثم يجري استخراجه.

ويقول حازم أبو العزم، مزارع في المحافظة، إنّ القمح يعد أحد أهم المحاصيل التي يجري الاهتمام بها، واتباع التعليمات الصحيحة في زراعتها، وذلك للحصول على أعلى معدلات وجودة للقمح.

ويضيف خالد جمال، المقيم في مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، أنّ زراعة القمح تعد الركن الرئيسي لأهالي المحافظة، إذ لا يستطيع المزارعون بسوهاج استبدال القمح بمحصول آخر، بغض النظر عن إنتاجه أو مكسبه.

ويشير سيد علي، المقيم في مركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، إلى أنّ محصول القمح شهد هذا العام إنتاجًا غير مسبوق، حيث توجد وفرة في الإنتاج، وجرى زيادة سعر الدب القمح عند التوريد لدعم المزارعين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وكيل مديرية تموين سوهاج: إقبال كبير على توريد القمح

ويقول محمد حسين، وكيل مديرية تموين سوهاج، إنّ هناك اقبالًا كبيرًا من المزارعين على توريد القمح إلى الصوامع والشون، ويشعر المزارعون السوهاجيون بالسعادة والارتياح عند التوريد، نظرًا لرفع سعر توريد القمح، ويتطلعون إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.

ويشير عبد السميع عمران مدير إدارة تموين مركز سوهاج، إلى أنّ توريد القمح في محافظة سوهاج، يشهد نموًا واضحًا في الأيام الأخيرة، حيث تجاوز عدد الأطنان الموردة إلى الصوامع والمصانع حاجز الـ30 ألف طن، وذلك وفقًا لما أعلنته مديرية التموين بسوهاج، ويتوقع المسؤولون زيادتها إلى أكثر من 120 ألف طن في الأيام المقبلة.

وهذا التوريد في إطار سعي الحكومة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، وتأمين مخزون استراتيجي من هذه المادة الحيوية.

وتعد زيادة توريد القمح في سوهاج، نتيجة لزيادة إنتاجية المزارعين، وتفعيل دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الزراعي، كما أثرت الزيادة اليومية في توريد القمح إيجابًا على الأسعار المحلية للقمح وتخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين.