سوهاج.. خدمات نقابية لمتابعة توريد القمح و16 لجنة للاستلام

بدأ حصاد الذهب الأصفر بمحافظة سوهاج، لينهى موسماً زراعياً استمر أكثر من 4 أشهر لبعض الأنواع، إذ يجرى حالياً تسلم القمح فى 16 موقعاً تخزينياً بالمحافظة، ما بين شون وهناجر وصوامع، فضلاً عن تشكيل 16 لجنة لتسلم الأقماح.

«الشندويلي»: قدمنا التوعية بمساعدة «الإرشاد» والمحافظة تشتهر بزراعة «سدس 12 والجميزة»

وقدمت نقابة الفلاحين بسوهاج العديد من الخدمات للمزارعين، وفقاً لحديث السيد الشندويلى، نقيب فلاحى سوهاج لـ«الوطن»، وأوضح أن النقابة قدمت للمزارعين طوال موسم الزراعة العديد من الخدمات التوعوية بمساعدة هيئة الإرشاد الزراعى، فضلاً عن تقديم التقاوى والنصح بالأفضل للتربة، إذ تشتهر محافظة سوهاج بزراعة أنواع «سدس 12» و«الجميزة» و«المكرونة»، ليغطى القمح 70% من مساحة الأرض الزراعية بالمحافظة هذا العام، حيث بلغت المساحة الكلية المنزرعة بسوهاج 174 ألفاً و816 فداناً بمختلف المراكز، فلا توجد قرية بسوهاج لا تزرع القمح بمختلف أنواعه لأن التربة تستوعب جميع الأنواع.

كما وجهت النقابة المزارعين لتقديم أفضل درجات القمح، حيث يقسم إلى 3 أنواع وفقاً للشوائب التى تخالطه يصل أعلى سعر لها للدرجة الأولى 1500 جنيه للأردب. وأشار إلى أن النقابة تتلقى طلبات المزارعين طوال الموسم بتوفير التقاوى والمبيدات.

ووصلت كمية القمح المورد حتى الآن للشون والصوامع 16 ألفاً و613 طن أقماح بالشون والصوامع بنطاق المحافظة منذ بدء موسم توريد القمح الذى بدأ يوم 23 أبريل الماضى، دون عقبات.

وقال «خالد جمال»، يقيم بناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، إن الفرحة غمرت المزارعين فى جميع القرى، وكانت الأجواء مليئة بالحماس والبهجة بحصولهم على المحصول الوفير.

وقال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، فى تصريح لـ«الوطن»، إنه تم توريد 20 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع فى محافظة سوهاج منذ بدء موسم التوريد فى 23 أبريل، مشيراً إلى استمرارية توريد القمح بدون أى معوقات، وبلغت مساحة الأراضى المزروعة بالقمح فى المحافظة هذا العام 174٫816 فداناً.