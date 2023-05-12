الهيئة الإنجيلية تشارك في حفل «منح المجتمع المدني» لتوقيع عدد من المشروعات

شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في فعاليات حفل توقيع منح جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي، وهولغر إيلي، رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بمصر، وممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

الهيئة القبطية الإنجيلية توقع 38 مشروعا

وتم خلال الاحتفال التوقيع على 38 مشروعًا مجتمعيًّا مع 16 منظمة غير حكومية، من ضمنها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ممثلة في ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية الذي يتم تنفيذه من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

مشاريع الهيئة القبطية الإنجيلية

ومن جانبها، صرحت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية «بأن الهيئة تعمل خلال هذا المشروع بعدد 5 محافظات و6 جمعيات قاعدية بورسعيد – الدقهلية – القاهرة – الفيوم – سوهاج»، كما تركز المشاريع على مكونات المشاركة المجتمعية والمساواة بين الجنسيين بما يتضمَّن تمثيلًا عادلًا وفعالًا للأشخاص ذوي الإعاقة والنساء، وتستهدف أيضًا هذه المبادرات الوصول إلى 6285 مستفيدًا ومستفيدة من خلال الشراكة والتعاون مع شركائنا من الجمعيات القاعدية والجهات الحكومية المعنية، على سبيل المثال وليس الحصر، مديريات التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، الصحة، المجلس القومي للمرأة.