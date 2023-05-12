قصة مقتل مسن على يد زوجته في روض الفرج.. زميلها في الجامعة ساعدها

قدمت «سمر» كوب عصير البرتقال إلى زوجها المسن، تناوله «سيد» الرجل السبعيني على فترات متقاربة وبعدها دخل في سبات عميق، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب زيادة المادة المخدرة التي وضعتها زوجته الشابة له، خطة الجريمة نفذتها الزوجة بالاتفاق مع زميلها في الجامعة الأسبوع الماضي.

معاينة النيابة لمنزل الضحية

معاينة النيابة العامة لمسرح جريمة مقتل مسن في روض الفرج بالقاهرة بيَّنت وجود الزوج «سيد.ع» جثة هامدة، داخل شقته، وأن الجثمان لا توجد به أي علامات تشير لوجود إصابات ظاهرية على جسده، وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليه لبيان أسباب وفاته وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص حتى يتسنى لها استكمال التحقيقات.

مأساة الزوجة الشابة

حكت «سمر» أمام النيابة العامة تفاصيل جريمتها في جلسة تحقيق جديدة مساء أمس، تفاصيل جريمتها وأنها سئمت العيش مع زوجها بسبب فارق السن الكبير بينهما، وأنها اضطرت للزواج منه بسبب ظروفها المادية الصعبة ووفاة والدتها مؤخرًا، فهي كانت حصن الدفاع عنها، فوجدت نفسها بمفردها في الدنيا، فوافقت على الزواج من المجني عليه لكونها خادمته منذ عدة سنوات.

العصير المخدر

وبحسب حديث المتهمة أمام النيابة العامة أنها شرحت ظروفها ومأساتها مع زوجها لزميلها في الجامعة فأحضر لها المخدر وطلب منها أن تضعه في العصير فتراجعت في البداية لكنها عادت إلى الاقتناع بفكرة زميلها وتخلصت من زوجها بالعصير المخدر وعندما أخبرت الشرطة بأن الوفاة طبيعية لم تمر تلك الحيلة على جهات التحقيق واستمرت في جمع الأدلة حتى كشفت تفاصيل خطة الجريمة.

عقوبة المتهمة بقتل زوجها

قال الخبير القانوني عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، إن جريمة روض الفرج التي نفذتها الزوجة الشابة بحق زوجها وقتلته وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي قررت حبسها هي وشريكها بتهمة القتل العمد هي جريمة مكتملة الأركان تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.