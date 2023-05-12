تفاصيل القبض على هارب من الإعدام في قضية تهمة قتل جاره بقنا

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بقنا .. وضبط مرتكب الواقعة تبلغ لمركز شرطة قنا بمديرية أمن قنا من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) وبها أعيرة نارية .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد" - مقيم بدائرة المركز) بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه من سلاح كان بحوزته حال تواجد المجنى عليه أمام منزله ، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ، بسبب تدخل المجنى عليه لفض نزاع بين المتهم وشقيقه وإعتقاد المتهم بعدم حيادية المجنى عليه .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالزراعات خلف مسكنه ، وبحوزته السلاح المستخدم (بندقية آلية - 2 خزينة - عدد طلقات من ذات العيار) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب .تم إتخاذ الإجراءات القانونية.