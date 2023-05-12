ابنة أخت الشيخ النقشبندي عبر قناة الناس: رفض الانتقال لمكان بعيد عن طنطا

سلط برنامج «حلي ودنك»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الضوء على أستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندي.

تعامله مع جيرانه

وقالت منى الشحات، ابنة أخت الشيخ النقشبندي، إن جدها الشيخ النقشبندي كان بيته في طنطا وتحديدا في شارع عمر سعفان، وكان دائما مفتوحا لكل الأحبة والقريب والغريب.

وأضافت أن بيته كان يتكون من 3 أدوار، وكل من في المنزل كانوا أحباء لجدها، لدرجة أنه عندما انتقل للعيش من البيت القديم الذي كان يعيش فيه قبل وفاته بفترة بسيطة، حرص على انتقال جيرانه معه في نفس العمارة.

من جانبه قال سعيد البارود، ابن أخت الشيخ سيد النقشبندي، إن الشيخ سيد النقشبندي رفض الانتقال لأي مكان بعيد عن طنطا بعد رؤيته السيد البدوي في المنام، فقال: «السيد البدوي دعاني بأن أسكن بجواره، وسأظل هنا حتى الممات».

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة