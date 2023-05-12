محمد مهنا عبر قناة «الناس»: الأدب من شيم المسلم وروح الطريق إلى الله

أكد الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، أن الأدب هو روح الطريق إلى الله ضاربًا المثل بعلاقة سيدنا موسى بسيدنا الخضر، معتبرًا أن الأدب هو شيمة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يجلسوا مع النبي وكأن على رؤوسهم الطير وكذلك السلف الصالح.

إذا جالست العلماء احفظ لسانك وإذا جالست الأولياء احفظ قلبك

وأوضح مهنا خلال لقائه في برنامج «الطريق إلى الله»، المذاع عبر فضائية «الناس» أن الصوفية يقولون إذا جالست العلماء احفظ لسانك وإذا جالست الأولياء احفظ قلبك.

واعتبر «مهنا»، أن الأدب هو ضبط الأنفاس وليس ضبط الجوارح فقط مشددًا على أن الأمة المحمدية هي أمة الأدب ضاربًا المثل بالإمام محمد بن القاسم صاحب الإمام مالك والذي قال صاحبت مالك 20 سنة 18 سنة في الأدب وسنتين في العلم ويا ليتها كانت كلها في الأدب.

وذكر مهنا نماذج فريدة من أدب السلف الصالح ضاربًا المثل بالإمام الشافعي والذي كان يرفض شٌرب الماء أمام الإمام مالك من هيبته، معتبرًا أنهم كانوا يعرفون قيمة العلم ويعلمون انه من عند الله فيعظمون ما عظم الله.