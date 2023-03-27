المنشدة الدينية منار أحمد: أتعلم المقامات الصوتية وأحب النقشبندي وطوبار

قالت منار أحمد، المنشدة الدينية، إنّ بدأت العمل في مجال الإنشاد منذ كانت طالبة في الصف الثالث الابتدائي، حيث كانت تنشد في الإذاعة المدرسية، وكانت تحرص على حضور حفلات في البدرشين، ثم انضمت إلى مدرسة الإنشاد، مضيفة أنّها تحب نصر الدين طوبار والشيخ النقشبندي.

أحمد: اكتشفت صوتي في أغنية ست الحبايب

وأضافت «أحمد»، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد الحسيني ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «اكتشفت صوتي في أغنية ست الحبايب عندما كنت في المدرسة، كنت أحرص دوما على الاستماع إلى الطرب والإنشاد الديني وليس الأغاني».

وتابعت أنّها تتعلم المقامات الصوتية منذ سنة في مدرسة الإنشاد، واستفادت أشياءً كثيرة، حيث تعلّمت الطبقات والمقامات الصوتية، وتعلمت كيفية توظيف صوتها بالشكل الأمثل.

وواصلت: «استفدت كثيرا من الشيخ محمود ياسين والشيخ طه الإسكندراني، كما أنّ الاستماع كثيرا إلى الموشحات والابتهالات جعلني أتطور مع الوقت، وفي مدرسة الإنشاد نتعلم كل شيء، المدرسة أضافت لنا الكثير، ويدرس لنا أساتذة يدرسون في معهد الموسيقى العربية».