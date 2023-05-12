محمد هنيدي يسخر من أزمة إرسال طلبات الصداقة عبر «فيسبوك»

سخر الفنان محمد هنيدي، من أزمة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المثارة منذ صباح اليوم التي تدور حول قيام التطبيق بإرسال طلبات صداقة تلقائيا، بمجرد أن تزور البروفايل الخاص بأي شخص.

هنيدي: «فيسبوك» وهو بيبعت إضافات للكل دلوقتي

نشر محمد هنيدي، صورة له من خلال صفحته الرسمية على «الفيسبوك»، وعلق عليها قائلا: «الفيسبوك وهو بيبعت إضافات للكل دلوقتي .. هل خدت بالك من التفاصيل الدقيقة إخراجيا إن كل اللي بيبعت ليهم طلبات البنات اللي متجوزهمش».

محمد هنيدي يستعد لعرض فيلم «البريمو»

يذكر أن الفنان محمد هنيدي، يواصل حاليا التحضيرات الخاصة بفيلمه الجديد «البريمو» والذي يعيده للتعاون مع المخرج سعيد حامد، بعد غياب دام نحو 21 عاما تقريبًا، منذ فيلم «صاحب صاحبه» عام 2001، ومن المُقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المُقبلة.

كان الفنان محمد هنيدي قد عرض له مؤخرا فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل الذي تقوم قصته حول «نبيل» الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي كطبيب تجميل، ويعيش مع شقيقته التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في حل مشكلاته والوصول إلى حلول سريعة من أجل فتح العيادة التجميلية الخاصة به .