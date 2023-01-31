فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لـ محمد هنيدي يحقق 28 مليون جنيه بدور العرض

استطاع الفنان محمد هنيدي أن يحافظ على الصدارة في إيرادات فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»؛ إذ احتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وحقق ما يقرب من 382 ألف جنيه أمس بدور العرض.

إجمالي إيرادات فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» لازال يحقق نجاحا كبيرا؛ إذ جاء إجمالي إيرادات الفيلم حوالي 28 مليون جنيه منذ طرحه بدور العرض، خاصة أن الفنان محمد هنيدي يعود لجمهوره بفيلم كوميدي جديد.

أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل»

تعتمد أحداث فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» على التشويق والإثارة الممزوجة بالكوميديا؛ إذ يعمل «نبيل» الذي يجسد دوره الفنان محمد هنيدي كطبيب تجميل، ويعيش مع شقيقته التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في حل مشكلاته والوصول إلى حلول سريعة من أجل فتح العيادة التجميلية الخاصة به .

الأفلام المنافسة لـ محمد هنيدي

ويعرض حاليًا في دور السينما بجوار «نبيل الجميل أخصائي تجميل»، فيلم «شلبي» بطولة النجمين كريم محمود عبدالعزيز وروبي، كما يعرض «أخي فوق الشجرة»، بطولة النجم رامز جلال ونسرين طافش وحمدي الميرغني وآخرون، إخراج محمود كريم، وكذلك «المطاريد»، بطولة أحمد حاتم وتارا عماد، و«اتنين للإيجار» بطولة بيومى فؤاد ومحمد ثروت.