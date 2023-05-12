جامعة سوهاج تتقدم 97 مركزا عالميا في تصنيف «سيماجو» الإسباني للجامعات

أعلنت جامعة سوهاج، أن الجامعة حققت قفزة نوعية في تصنيف سيماجو الأسباني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للعام الحالي 2023، (Scimago Institutions Ranking 2023 )، حيث تقدمت الجامعة 97 مركزاً عن العام الماضي 2022، وتقدمت 171 مركزاً في ذات التصنيف مقارنة بالعام السابق2021 بالرغم من زيادة عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف هذا العام على مستوى العالم.

تقدم جامعة سوهاج في التصنيف الدولية

وأضافت جامعة سوهاج في بيان لها أن التقدم المطرد لجامعة سوهاج فى التصنيفات الدولية، جاء نتيجة للسياسة التي تتبناها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، والاهتمام الخاص بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً و دولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية

وقال الدكتور حسان النعماني، نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا و البحوث، أن الجامعة حققت قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية فقد تم إدراج 25 تخصصاً علميا عاماً و فرعياً في تصنيف سيماجو هذا العام، حيث جاء تخصص الزراعة و العلوم البيولوجية في المركز 10 على مستوي الجامعات المصرية و الكيمياء الحيوية وعلوم الجينات في المركز 19 والكيمياء العامة في المركز12 وعلوم الحاسب الألي في المركز 27 والجيولوجيا وعلوم الأرض في المركز 22 وعلوم الطاقة في المركز 6 والهندسة في المركز 28 بينما جاءت الهندسة الميكانيكية في المركز 3 والإنشاءات في المركز 3 كذلك وجاءت الهندسة المدنية في المركز 6 وعلوم البيئة في المركز 20 والرياضيات في المركز 15 والطب في المركز 25.

وأضاف «النعماني» أن التخصصات الفرعية للطب طبقاً للتصنيف جاءت في مراكز متقدمة، حيث احتل تخصص الأمراض المعدية المركز الأول 1 على مستوى الجامعات المصرية، وجاء تخصص العيون في المركز 5 الأنف و الأذن في المركز 9 والأطفال في المركز 14 والنفسية و العصبية في المركز 9 والصحة العامة في المركز 12والأشعة في المركز 11والروماتيزم في المركز 13 والجراحة في المركز 14 و المسالك في المركز 10 و جاءت الصيدلة في المركز 23 والفيزياء في المركز 23 وجاءت الطب البيطري في المركز 12، بينما جاءت العلوم الاجتماعية في المركز 24 على مستوى الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف وعددها 49 جامعة.