جامعة سوهاج تنفذ برنامج زيارات الطلاب الميدانية لتفقد مشروعات المحافظة

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ برنامج الزيارات الميدانية الطلابية لتفقد المشروعات التنموية بالمحافظة، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، زيارة ميدانية لتفقد السوق الحضري بمدينة ناصر، ومشروع تطوير نفق العروبة، وأيضاً مشروع محطة معالجة المياه الثلاثية بالهجارسة بجوار مقر الجامعة الجديد، وكذلك زيارة نادي المحليات.

أكد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج أنه تم تنفيذ الزيارات الميدانية تفعيلاََ لتوجيهات القيادة السياسية بأهمية توعية شباب الجامعات بالجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، في إطار مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وللتعرف على مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تنظيم الجامعة لزيارات ميدانية

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على مدى حرص إدارة الجامعة تنظيم تلك الزيارات الميدانية، والتي تساهم في تشكيل وعي الشباب وتعريفهم بالطفرة التنموية والمشروعات القومية التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة نقل الصورة الحقيقية عن المشروعات والتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها.

المشروعات التى تمت زيارتها

وأشار صبري محمد مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، إلى أن الوفد الطلابي توجه لزيارة السوق الحضري بمدينة ناصر، ومشروع تطوير نفق العروبة، كما توجه لتفقد محطة معالجة المياه الثلاثية بالهجارسة بجوار مقر الجامعة الجديد، وأيضاً زيارة نادي المحليات، مضيفاً أن الزيارات الميدانية تتم تحت إشراف اللجنة المنظمة وتضم الدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم السابق، والدكتور أحمد محمد عبد الحكيم مدرس الفيزياء بكلية العلوم، ومحمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية.