سلسلة من الزلازل تضرب أمريكا بقوة 5.5 درجة

ضربت سلسلة من الزلازل أمريكا هذا الأسبوع، وتسببت في أضرار طفيفة، وشعر بها سكان سكرامنتو، وتسببت أيضاً في كسر الكثير من الزجاج والأطباق.

وشهدت مناطق في أمريكا سلسلة من الزلازل هذا الأسبوع، ما تسبب في أضرار طفيفة فقط، وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالًا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة منتجع بحيرة ألمانور في سييرا نيفادا يوم الخميس في الساعة 4:19 مساءً، تلاه هزة ارتدادية بقوة 5.2 درجة في الساعة 3:18 صباحًا يوم الجمعة.

يتسبب الزلزال في أضرار طفيفة

وشوهدت الشركات المحلية في المنطقة، التي تقع على بعد 180 ميلاً شمال شرق سان فرانسيسكو، وهي تنظف أضرارًا طفيفة، وتم الشعور بالزلزال حتى سكرامنتو، على بعد حوالي 160 ميلاً جنوبًا.

وفقًا لستيفاني هيوز، مديرة مطعم محلي، تسبب الزلزال في كسر الكثير من الزجاج والأطباق والمشروبات الكحولية، وشوهد العملاء يفرون إلى العشب.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة هو الأكبر في كاليفورنيا منذ تسلسل ريدجكريست بقوة 7.1 درجة في عام 2019، وفقًا لعالمة الزلازل السابقة في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية لوسي جونز، التي تدير الآن مركزًا يركز على جعل المجتمعات أكثر مرونة في مواجهة الكوارث.