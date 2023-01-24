ارتفاع عدد قتلى إطلاق النار شمال ولاية كاليفورنيا إلى 7 أشخاص

لقى 7 أشخاص مصرعهم جراء عمليتي إطلاق نار في موقعين منفصلين بـ«هاف مون باي» شمال ولاية «كاليفورنيا» الواقعة غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أوضح مكتب مأمور «مقاطعة سان ماتيو»، إن المشتبه به رهن الاحتجاز «67 عاما»، وفقا لما ذكرته قناة «سي جي تي إن» الصينية في نشترها باللغة الإنجليزية.

وتقع «هاف مون باي» على بعد 28 ميلاً تقريبًا جنوب «سان فرانسيسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة«سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

الضحايا من عمال المزارع الصينيين

بدورها، قالت عضو مجلس «هاف مون باي» ديبي رودوك، إن الضحايا هم من عمال المزارع الصينيين، فقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وخلال الفترة من 2013 حتى نهاية 2022، سجلت منظمة «إيفيري تاون» أكثر من 1024 حادث إطلاق نار في الولايات المتحدة، أسفرت عن مقتل 338 وإصابة 724 آخرين.

ارتفاع حصيلة ضحايا حادث «مونتيري بارك» إلى 11 شخصا

وفي وقت سابق، أعلنت «شرطة كاليفورنيا»، ارتفاع حصيلة وفيات حادث إطلاق النار الجماعي خلال احتفال بالسنة الصينية الجديدة في مدينة «مونتيري بارك» إلى 11 شخصا بوفاة.

وفي ولاية «آيوا» الواقعة بالغرب الأوسط الأمريكي، لقى طالبان مصرعهما وأصيب معلم في إطلاق نار في مدرسة «دي موين تشارتر» الخاصة بمدينة «دي موين».

والعام الماضي 2022، شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، نحو 176 حادثة إطلاق نار في المدارس، أسفرت عن مقتل 57 شخصا بينما وصل عدد المصابين إلى 148 شخصا، وفقا لما ذكرته منظمة «إيفيري تاون» الأمريكية.