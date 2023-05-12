رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك.. خبير يوضح كيفية تجنب المشكلة

رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك يبحث عنه الكثير من رواد موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» خلال الساعات الأخيرة بعد تعرض التطبيق لعطل فني، وهو ما أوضحه الخبير التكنولوجي يوسف أيمن في حديثه لـ «الوطن»، مؤكدا على أن مستخدمي نظام «ios»، لم يتعرضوا للمشكلة تلك، مشيرا إلى أن العطل الذي طرأ على «فيس بوك» نتج عنه إرسال طلبات صداقة بمجرد الدخول على صفحة أي مستخدم.

رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك

واستكمالا للحديث عن رابط إلغاء طلبات الصداقة من الفيس بوك، أضاف الخبير أن العطل تطور فعند تصفح «فيس بوك» من خلال نظام «أندرويد» يرسل المتصفح طلب صداقة أو متابعة تلقائيا، مضيفا أنه عند المرور بالجزء الخاص بالأشخاص الذين يمكن أن يكون المستخدم يعرفهم «people you may know» أو المقترحة عليه لإرسال طلبات صداقة إليهم، يرسل التطبيق إليهم طلبات صداقة بشكل تلقائي.

رابط إلغاء طلبات الصداقة

وأوضح الخبير التكنولوجي، إنه يمكن التغلب على المشكلة تلك من خلال استخدام الـbrowser، أو التصفح من فيس بوك lite، مشيرا إلى أنه يمكن التغلب على تلك المشكلة وإلغاء طلبات الصداقة المرسلة دون علم المستخدم من خلال الدخول على رابط إلغاء طلبات الصداقة، وإلغاء الطلبات المرسلة التي لا يرغب بها المستخدم، دون معرفة الطرف الآخر بأنك قمت بذلك الأمر.

خصوصية المستخدم

وأكد «أيمن» أن تلك المشكلة لا تندرج تحت بند انتهاك خصوصية المستخدمين، موضحاً أنها مجرد عطل فني حدث بالتطبيق، موضحا أن الأمر عندما يتعلق بالخصوصية مثلما حدث من قبل في تسريبات بيانات المستخدمين من قبل، أتاحت إدارة «فيس بوك» التقديم على تعويضات، أما في الحالة الحالية لا يمكن طلب تعويضات من التطبيق.