باحث لـ«القاهرة الإخبارية»: حكومة الاحتلال تسعى لمزيد من العنف ضد الفلسطينيين

قال هشام أبوهاشم، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة تسعى لمزيد من العنف ضد الشعب الفلسطيني، وتُعاني من التصدع، مُشيرًا إلى أنها تواجه معارضة قوية تزداد يومًا بعد الآخر في الشارع، كما أن رئيسها بنيامين نتنياهو يرفض الخضوع للوساطات الدولية لتنفيذ الهدنة.

أبوهاشم: ستكون هناك هدنة وفترة هدوء

وأوضح أبو هاشم، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه عندما قام الاحتلال بعمليته الجبانة لاغتيال 3 من قادة «الجهاد الإسلامي»، ظن الجميع أنه ستكون هناك هدنة وفترة هدوء، كما أن كل المؤشرات كانت تتحدث عن ضرورة الانتهاء من الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة ومحاولة التوصل إلى هدنة، بالتزامن مع حضور نتنياهو جلسة التقدير الأمني صباح اليوم الجمعة.

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية لم ترد على عملية الاغتيال إلا بعدها بـ36 ساعة، رغم أن هناك ما يقرب من 5 شهداء، بعد عملية الاغتيال الأولى، لافتًا إلى أن كل هذه الأمور سببها الاختلاف والخلاف الداخلي، داخل الائتلاف الحكومي، وحتى اللحظة لا يوجد أي مؤشرات بأنه سيكون هناك توقف لعملية إطلاق النار.