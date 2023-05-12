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وفاة المطرب الكويتي عبدالكريم عبدالقادر بعد صراع مع المرض

كتب:

محمود الرفاعى
10:38 م | الجمعة 12 مايو 2023
عبدالكريم عبدالقادر

عبدالكريم عبدالقادر

توفي، منذ قليل، الفنان الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر في مستشفى «جابر» بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 81 عاما. 

عبدالكريم عبدالقادر رمز الأغنية الكويتية

وقالت جريدة الأنباء الكويتية: «انتقل إلى رحمة الله المطرب الكبير عبدالكريم عبدالقادر قبل قليل في مستشفى جابر بعد صراع مع المرض».

يعد عبد الكريم عبد القادر رمز الأغنية الكويتية عبر تاريخها وواحداً من أهم مطربي الخليج عبر تاريخه.

 

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