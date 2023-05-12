حزن بأسيوط بعد وفاة طالبين وإصابة 3 آخرين في سقوط سيارة داخل ترعة

سيطرت حالة من الحزن على أهالي قرية باقور التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط، بعد وفاة طالبين ونجاة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة ملاكي كانوا يستقلونها في ترعة نجع حمادي بالقرب من مزلقان قرية الفليو.

تشيع جثمان الضحايا

وشيع الآلاف من أهالي قرى مركز أبوتيج مساء اليوم الجمعة، جثامين الطالبين إلى مقابر أسرهم بعدما صرحت النيابة العامة بمدينة أبوتيج بدفنهما وسط حالة من الحزن وعويل زويهم وأصدقاءهم.

خمسة أصدقاء

وقال معتمد أحمد، أحد أهالي مركز أبوتيج، إن الطلاب جميعهم في منتصف عقدهم الثاني وتربطهم علاقة حب قوية كونهم زملاء في الدراسة ودائم يذهبون برفقة بعضهم لأخد الدروس التعليمية، وفي يوم وقوع الحادث كانوا ذاهبين إلى فرح أحد أقرب صديقهم فسقطت بهم السيارة في الترعة نجع حمادي بجوار مزلقان قرية الفليو، وجرى استخراج 3 من الطلاب ولكن هناك طالبين آخرين لقيا مصرعهما غرقا.

بلاغ بوقوع الحادث

كان اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد بورود بلاغا من الأهالي، انقلاب سيارة ملاكي، داخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار مزلقان الفليوب الطريق الغربي بمركز أبوتيج، ووجود مصابين ووفيات.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف وقوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة أبوتيج، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ملاكي، داخلها 5 أشخاص، بالترعة السوهاجية بجوار مزلقان الفليوب الطريق الغربي بمركز أبوتيج، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ 3 أشخاص هم يوسف محسن حسني محمد، يبلغ عمره 14 عاما، وإبراهيم محمد إبراهيم محمد، طالب يبلغ عمره 14 عاما، ونور الدين حسني، وتم انتشال جثة بيتر يوسف، و أحمد حمدي محمود، طالب، يبلغ عمره 14 عاما.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.