وفاة شاب بسكتة قلبية في موقف عمومي بالإسماعيلية 

توفي شاب في الثلاثينيات من العمر ظهر اليوم الجمعة، في أحد المواقف العمومية داخل مدينة الإسماعيلية جراء سكتة قلبية مفاجأة وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى لحين إنهاء التحقيقات في الوفاة.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد سقوط أحد المواطنين في مواقف الفردوس ومحاولات الأهالي إسعافه فيما انتقل رجال الشرطة إلى مكان الواقعة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين وفاة الشاب، وجرى إخطار شرطة النجدة والشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومدن القناة، ونقلت سيارة الإسعاف جثمان المتوفي ويدعى رجب السيد كامل 35 سنة مقيم في منطقة الشهداء بدائرة حي قسم ثان إلى مستشفى حميات الإسماعيلية.

التحفظ على جثمان المتوفى لحسن انتداب مفتش الصح

وقررت جهات التحقيق التحفظ على جثمان المتوفى لحسن انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان، والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الواقعة وإنهاء تحريات المباحث والتأكد من عدم وجود أي شبهة في الوفاة.