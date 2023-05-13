عامل ينهي حياة مُسنة لسرقتها في الهرم

أنهى عامل حياة مُسنة على المعاش بعد أن سدد لها عدة طعنات أودت بحياتها فورًا، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الهرم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارًا من اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، يفيد بتلقيه بلاغًا عن وقوع جريمة قتل بدائرة القسم، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، رجال المباحث بالتوجه سريعًا إلى مكان الحادث.

وبعد الانتقال والفحص تبين وجود جثمان مسنة على المعاش تعيش بمفردها داخل شقتها، وقد تعرضت لطعنات متفرقة بالجسم وبعثرة داخل الشقة. تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، وبعد البحث والتحري وفحص علاقات المجني عليها واستخدام التقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى المتهم، وهو عامل يبلغ من العمر ٤٠ عامًا، وقد تم القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب السرقة. تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن، ولا تزال التحقيقات مستمرة.