زلزال اليونان اليوم بقوة 5.3 درجة.. على بعد 600 كيلومتر من السلوم

وقع زلزال اليونان اليوم قبل قليل، إذ وصلت شدته إلى 5.3 درجة على مقياس ريختر، على بعد نحو 600 كيلومتر عن السلوم، وشعر به بعض الأشخاص في مصر، إذ كان على عمق 100 كيلومتر، ووقع على بعد 164 كيلومترا، في هيراكليون بمدينة كريت، و19 كيلومترا من جزيرة «أستيابليا» اليونانية.

زلزال اليونان اليوم سبقه زلزال قوي

وقبل زلزال اليونان اليوم، وقع زلزال آخر في 25 يناير الماضي كانت قوته 5.7 درجة على مقياس ريختر، وضرب المنطقة الواقعة شرق جزيرة رودس اليونانية اليوم، إذ كان على بعد نحو 63 كيلومترًا جنوب شرق مدينة ليندوس، فيما يبلغ عمقه 10 كيلومترات، وكانت عدة دول متضررة منه، وهي قبرص وتركيا ومصر واليونان وليبيا والمملكة المتحدة.

تعليق من مصر على زلزال اليوم

وبعد وقوع زلزال اليونان اليوم، خرج المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ليشير إلى أن بعض المصريين شعروا بالزلزال قبل قليل، وظهر هذا في التدوين عبر فيسبوك، لكن لم يوجد أي أضرار في الماديات أو الأرواح في مصر.

أزمة في سوريا وتركيا

وقبل وقوع زلزال اليونان، شهد العالم عدة زلازال، بدأت بزلزال قوي في منتصف فبراير الماضي في سوريا وتركيا، وصلت شدته إلى 7.8 على مقياس ريختر للزلازل، وتوفى فيه وأصيب أكثر من 50 ألف شخص، مع تضرر البنية التحتية في البلدين.