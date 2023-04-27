كل ما تريد معرفته عن زلزال الأمس.. ضرب اليونان وشعر به سكان مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر حدوث زلزال في العاشرة والنصف من مساء أمس، حيث شعر المواطنون بهزة أرضية بسيطة وسرعان ما انتشر الخبر قبل إصدار الجهات الرسمية للتفاصيل الكاملة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن التفاصيل

المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت مساء الأربعاء، هزة أرضية في اليونان، على بعد 551 كيلومترا شمال مرسى مطروح وشعر بها بعض المواطنين في عدد من المحافظات.

وبلغت قوة الهزة الأرضية 5.3 درجة على مقياس ريختر، ووقعت تحديدًا بين خط طوال 26.45 شرقا، وخط عرض 36.25 شمالا، لم يرد للمعهد ما يفيد بوقوع أي خسائر.

أستاذ بالمعهد يكشف الصلة بين زلزال اليونان وزلزال تركيا وسوريا

الدكتور شريف الهادي، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه لا توجد علاقة بين زلزال تركيا وزلزال اليونان، موضحًا في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن زلزال اليونان وقع على عمق 108 كيلومترات، ما أدى إلى شعور بعض المواطنين به في المناطق البعيدة ولكن دون تأثير على البنية التحتية، وأضاف قائلا: «كلما زاد عمق الزلازل قلت خطورتها وتأثيرها على البنية التحتية».

وتحدث عن سبب نشاط الزلازل بمنطقة اليونان، مشيرًا إلى أن السبب هو اندثار الحافة القارية الأفريقية تحت قارة أوروبا وهو ما يكون سببا رئيسيا في حدوث الزلازل، وأدى ذلك إلى حدوث نشاط زلزالي يمر تحت البحر المتوسط، ويبعد عن مصر بمسافة تتراوح بين 400 إلى 450 كيلو، ما يؤدي إلى حدوث بعض الزلازل.

وطمأن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المواطنين بمختلف المحافظات، بأن الزلزال الذي وقع في اليونان بسيط وغير مقلق ولم يكن له تأثير أو خسائر.

مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي يكشف تفاصيل الزلزال

بينما كشف مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، تفاصيل الزلزال حيث أن بؤرة الهزة الأرضية ضربت جزر دوديكانيس باليونان، وقعت على مسافة 159 كيلومتر جنوب شرق استبيالنا، وشرق ايراكيون اليونان، وعلى عمق 122 كيلومتر تحت الأرض.