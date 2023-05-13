الأرض تهتز.. زلازل تضرب عدة دول بينها سوريا وتركيا

شهدت عدة دول حول العالم بينا سوريا خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، عدة هزات أرضية تراوحت ما بين ضعيفة ومتوسطة، دون أنباء عن وقوع أضرار او إصابات.

وتراوحت قوة الهزات الأرضية التي ضربت عدة دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم السبت، ما بين 1.8 و 4.7 درجة على مقياس ريختر.

ونرصد أبرز الهزات الأرضية التي تعرضت لها عدة دول حول العالم خلال الساعات الأولى من اليوم السبت:

سوريا:

ضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 2.9 ريختر، سوريا، على عمق كيلومتر، وأظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع البؤرة على مسافة 23 كيلومترًا بين الجنوب والجنوب الشرقي من مدينة الدرباسية على الحدود مع تركيا.

تركيا:

ضربت هزتان أرضيتان بقوة 2.2 درجة و3.6 درجة، شرق تركيا ووسط البلاد، على التوالي.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شرق تركيا على عمق 6 كيلومترات، وقعت على مسافة 68 كيلومترًا بين الشمال والشمال الغربي من سعرد جنوب شرق تركيا، و30 كيلومترًا جنوب شرق مدينة موش.

وأشار الزلازل الأوروبي المتوسطي، إلى أن عمق هزة أرضية ضربت وسط تركيا بلغ 5 كيلومترات، وعلى مسافة 38 كيلومتر جنوب قهرمان مرعش.

هزة أرضية تضرب جزيرة كريت.. عمقها 2 كيلومترات

اليونان:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.1 ريختر، جزيرة كريت، بعمق 2 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 65 كيلومتر بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة إيراكليو جنوب البلاد، و8 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من إيرابترا.

هزات أرضية تضرب إيطاليا وإسبانيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، جزيرة صقلية، بعمق 38 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 87 كيلومتر شمال شرق مدينة باليرمو.

إسبانيا:

ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر على عمق 20 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى مسافة 15 كيلومتر جنوب شرق مدينة كارمونا.

كوستاريكا:

ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى على عمق 5 كيلومترات، وعلى مسافة 17 كيلومتر، شمال سان خوسيه.

بؤرة زلزال الأرجنتين على عمق 126 كيلومتر

رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، خوخوي، على عمق 126 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة الأرضية، وقعت على مسافة 194 كيلومتربين الغرب والشمال الغربي من سان سلفادور دي خوخوي، و119 كيلومتر شمال غرب سان أنطونيو دي لوس كوبرس.

الولايات المتحدة الأمريكية

شهد شمال كاليفورنيا، هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، على عمق كيلومتر، وعلى مسافة 83 كيلومتر شمال شرق تشيكو.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.5 ريختر، نيفادا، على عمق 15 كيلومتر.

جزر الماريانا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة جزر الماريانا بالمحيط الهادئ، على عمق 10 كيلومترات، على مسافة 437 كيلومترًا بين الشمال والشمال الشرقي من سايبان.