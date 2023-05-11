زلزال تركيا .. ماذا حدث في البلاد اليوم؟

وقع زلزال جديد في تركيا، قبل قليل، وسط سلسلة من الهزات الأرضية تتعرض لها الجمهورية التركية، منذ مطلع فبراير الماضي، حيث سجلت مساء اليوم الخميس زلزالاً بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، كان مركزه في منطقة «جوكسون»، قرب منطقة «كهرمان مرعش»، مركز الزلزال المدمر في 6 فبراير الماضي، بحسب بيان لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.

تفاصيل عن زلزال تركيا

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية، فقد ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن الزلزال وقع علي عمق 11.56 كيكلومتراً تحت سطح الأرض، وجاء الزلزال الجديد في تركيا، في أعقاب تحذيرات صادرة من خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، أشار فيها إلى أن مدينتي اسطنبول وبورصة التركيتين معرضتين لوقوع زلزال بقوة 6.8 ريختر، وسط توقعات بحدوث تسونامي كبير في البلاد.

تعليق خبير الزلازل الياباني على زلزال تركيا

وتابع خبير الزلازل الياباني، يوشينوري موريواكي، عن توقعه حول زلزال تركيا: «هناك خطوط صدع داخل بحر مرمرة، بين يالوفا وسيليفري، لم يتم كسرها على بعد 20 كيلومترًا من اسطنبول، ونحن نتوقع أن تنكسر، إذا كسرت خطوط الصدع في هذه المنطقة، فقد يكون هناك زلزال بقوة 6.8 درجة، ولكن إذا كسروا عدة خطوط صدع معًا أو كلها، فقد يحدث زلزال أعلى شدة».

زلزال تركيا الأليم مطلع فبراير الماضي

وشهدت تركيا زلزالاً شديداً مطلع شهر فبراير الماضي، ووقع أيضاً في سوريا، وكانت شدته 7.8 على مقياس ريختر، وتسبب في وفاة وإصابة أكثر من 50 ألف شخص، وسط انهيار البنية التحتية في مناطق واسعة ضربها الزلزال.