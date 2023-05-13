الفنانة هيا عبدالغني تستعد لعمل جديد: «هيكون مفاجأة»

نشرت الفنانة المصرية الأردنية هيا عبدالغني صورًا من جلسة تصوير جديدة، ارتدت فيها مشغولات من الألماس الخالص، وذلك على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار استعداداتها لعمل فني جديد.

اطلالة بتكلفة 65 مليون جنيه

وكشفت هيا عبدالغني عن تفاصيل هذه الصور، مؤكدة أن الاطلالة الألماسية في هذه الصور تجاوزت تكلفتها مليون ونصف المليون دينار أردني، أي ما يعادل 64.8 مليون جنيه، مشيرة أن الفستان صُنع لها خصيصًا من أحد بيوت الأزياء في الأردن.

وأضافت في تصريح لـ«الوطن» أنها أجرت عدد من جلسات التصوير مؤخرًا استعدادًا لمشاركتها في أحد الأعمال الفنية العربية ذات الإنتاج الدرامي الضخم، مشيرة إلى أن العمل القادم سيكون مفاجأة وسيشارك فيه عدد من نجوم الوطن العربي.

شاركت في 23 مسلسلا أردنيًا

جدير بالذكر أن هيا عبدالغني فنانة ومذيعة مصرية الجنسية تعيش في الأردن، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية الدرامية الأردنية وصل عددها لـ23 مسلسل، حيث تتحدث اللهجة الأردنية البدوية بطلاقة نظرًا لإقامتها في الأردن منذ سنوات طويلة، كما خاضت تجربة التقديم التلفزيوني وقدمت عدد من البرامج على شاشة التلفزيون الأردني.