موعد زفاف ولي عهد الأردن.. كيف تعرف على خطيبته السعودية؟

أيام قليلة تفصلنا عن موعد زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، على خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف، وهو الاحتفال الذي يحظي باهتمام كبير من المواطنين في الدول العربية، خاصةً بعدما روى ولى العهد الأردني كيف التقي بخطيبته، وكيف نشأت قصة الحب بينهما.

في السطور القادمة، يعرض موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، موعد زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني من خطيبته السعودية، رجوة خالد السيف، والذي جاء كالتالي:

موعد زفاف ولي عهد

كان الديوان الملكي الهاشمي، قد أعلن ليلة رأس السنة 2023، أن عقد قران ولى العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني على خطيبته السعودية رجوة خالد السيف، في الأول من شهر يونيو المقبل.

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم على الآنسة رجوة خالد السيف، في الثاني عشر من ذي القعدة عام 1444 هجري، الموافق للأول من حزيران عام 2023 ميلادي #الأردن pic.twitter.com/HKS4RV8cAO — RHC (@RHCJO) December 31, 2022

كيف التقى ولي عهد الأردن بخطيبته؟

وعن كيفية تعرف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بخطيبته السعودية رجوة آل سيف، قال في جلسة حوارية ضمن منتدى «تواصل»، الذي نظمته مؤسسة ولي العهد بالعاصمة الأردنية عمان: «تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة».

وأضاف خلال الجلسة الحوارية: «كان هناك حديث ولقاء، وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة»، مؤكدًا أنه وخطيبته يشعران بالراحة والانبساط.

وكان ولي العهد الأردني قد نشر عبر حسابه الشخصي على انستجرام، صورة لرجوة آل سيف بجانب حصان لونه أبيض، وكتب وصف على الصورة «غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة.. كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك».

من هي رجوة آل سيف؟

ووفق المعلن فقد ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل، تلقت الدراسة الثانوية بالمملكة العربية السعودية، ودرست في كلية الهندسة المعمارية بجامعة سيراكيوز في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.