الجمهور يلتف حول رامي عياش في حفل لندن: «بص شوف رامي بيعمل إيه»

أحيا المطرب اللبناني رامي عياش، حفلا غنائيا ضخما، داخل أحد فنادق العاصمة الأردنية عمان، بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية.

وبمجرد دخول «عياش» قاعة الاحتفال فوجئ بترك الجمهور لمقاعدهم وطاولاتهم، حيث التفوا حول المسرح لاستقباله بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب وعبارات تشجيعية حارة على الطريقة المصرية: «بص شوف رامي بيعمل إيه».

من جهته، حرص الفنان رامي عياش على تحية الجمهور لحفاوة الاستقبال، مشيرا إلى سعادته بهم، والتي تعادل مشواره الفني الممتد لأكثر من 25 عاما.

وأشعل رامي عياش الحفل بوصلة طربية من أغانيه المميزة الرومانسيه والحماسية، بالإضافة إلى أبرز أغاني نجوم زمن الفن الجميل، والتي أشعلت وصلات الرقص المتتالية على مدى قرابة الساعتين.

قدم رامي أغاني الشباك منها: «خليني معاك، حلوين حلوين، أهواك بلا أمل، بالعكس، مجنون، وصفولي عينيك، قصة حب، سيرة الحب، سواح» وغيرها.

وكانت مفاجأة الحفل تقديمه للمطربة اللبنانية الشابة «كارلاس» التي أعلن للجمهور دعمه لها فنيا لما تمتلكه من صوت وإحساس نادر ومميز.

كارلاس تخطف الأنظار في حفل رامي عياش

وخطفت كارلاس أنظار الجمهور طوال الحفل بتقديمها لأغاني نجوم زمن الفن الجميل أم كلثوم وفيروز ووردة بصوت مميز، بالإضافة إلى أغانيها الاستعراضية التي نالت إعجاب الجميع.

ومن المقرر أن يجرى إعلان تفاصيل أولى أعمال كارلاس الغنائية خلال الأيام القليلة القادمة، وهي إنتاج مشترك للفنان رامي عياش وياسر الحريري.