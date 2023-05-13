مبادرة «رد الجميل» للمراجعة النهائية مجانا للشهادة الإعدادية بدمياط

مع بداية امتحانات الشهادة الإعدادية، نظم مركز شباب مدينة السنانية بدمياط ومجموعة متطوعة من معلمين مدارس دمياط الإعدادية مبادرة «رد الجميل»، التعليمية للمراجعة النهائية ليلة الامتحان للشهادة الإعدادية بالمجان.

قال المهندس سامي الحجر، رئيس مركز شباب قرية السنانية بدمياط في تصريحات لـ«الوطن»، إن تلك المبادرة انطلقت لمساعدة الطلبة والطالبات بالشهادة الإعدادية على المراجعة للمواد الدراسية الأساسية وتلخيص المنهج بطريقة بسيطة تساعدهم على التذكر قبل الامتحان لتقليل العبء على أولياء الأمور.

مشاركة كبار المعلمين في المبادرة

وأضاف سامي الحجر، أنه نسق الأمر مع ربيع جلال المشرف العام على المبادرة ومعلم بمدرسة إعدادية وأول المعلمين المتطوعين ومجموعة من الأساتذة بادر الجميع في الاشتراك دون تردد فأصبح في المبادرة أغلب المواد الدراسية الأساسية التي تحتاج إلى تركيز ومراجعة بطريقة مبسطة.

إقبال غير عادي من طلبة الشهادة الإعدادية على المبادرة

ولفت «الحجر»، إلى أنه من وقت الإعلان عن المبادرة على صفحة مركز الشباب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتدوين رقم هاتف للحجز، تم حجز عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات فور نشر الإعلان وبالفعل بدأت المراجعة لمادة اللغة العربية، وكان هناك إقبالا كبيرا على الحضور استوعبته القاعة لأن مساحتها كبيرة جدا.

المراجعة النهائية للغة الإنجليزية والتربية الدينية للشهادة الإعدادية

قال عرفان شيبة معلم اللغة الإنجليزية لـ«الوطن»، إن المراجعة النهائية للغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية سوف تكون اليوم السبت بعد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات اللغة العربية اليوم.

وأشار إلى أنه سعيد بتلك التجربة التي تساعد على التكاتف والتعاون في المجتمع وإحساس الجميع بالظروف والأعباء التى يتحملها أولياء الأمور مما يثير حافزة الطلاب وبث فيهم روح الانتماء للوطن والتعاون والتكاتف لافتًا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للمادة التى يؤدي الطلاب امتحانها في اليوم التالي للمراجعة.