طلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة يشيدون بامتحان العربي: مباشر

أشاد عدد من طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة، بمستوى امتحان مادة اللغة العربية الذي عقد، صباح اليوم السبت، الموافق 21 مايو الجاري، ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية للإجراءات الوقائية بالتنسيق الكامل بين المديرية وجميع الإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الإعدادية.

الامتحان لم يشمل أي أسئلة معقدة

وقال الطالب محمد مجدي عصمت، طالب بالصف الثالث الإعدادي، إن الامتحان جاء مباشراً في جميع أسئلته بداية من التعبير والقراءة والنصوص والنحو والبلاغة ولم يشمل أي أسئلة معقدة أو تحتاج إلى وقت طويل للإجابة عليها.

وأضاف «مجدي»، لـ«الوطن»، أن أسئلة الامتحان سهلة ولا يوجد بها أي صعوبة، ومن المقرر الدراسي الذي شرح في المدرسة خلال فترة الفصل الدراسي الثاني، موضحاً أنه تدرب على أسئلة الامتحان من خلال الإجابة على امتحانات المحافظات الأخرى سواء للعام الحالي أو الأعوام الماضية.

الامتحان في مستوى الطالب المتوسط

من جانبه، قال الطالب محمد سعيد، بالصف الثالث الإعدادي، إن امتحان اللغة العربية جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يشمل أي تعقيد في مختلف أجزاءه حتى في النحو، موضحاً أنه خالف توقعاته وجاء مباشراً.

وأضاف «سعيد»، لـ«الوطن»، أن وقت الإجابة على أسئلة الامتحان جاء مناسباً للوقت المخصص، موضحاً أن جميع الأسئلة مناسبة للوقت، مشيراً إلى أن اللجنة الامتحانية راعت تطبيق كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق متصل، أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية التي بدأت اليوم ولم ترصد أي مشكلات واجهت الطلاب حول نوعية الأسئلة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتوجيهات وآليات عملية تصحيح الأوراق الامتحانية وعلى موجهي عموم المواد الدراسية الأساسية خلال الاجتماع اليومي الذي يتم بديوان المديرية بعد انتهاء الامتحان، حتى يكون التصحيح في صالح الطالب وليأخذ كل ذي حق حقه.