ما هو جمع كلمة شعار؟.. يبحث عنها طلاب الصف الثالث الإعدادي اليوم

تزامناً مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي بدأت اليوم الأربعاء في عدد من المحافظات، يتساءل الكثير من الطلاب عن ما هو جمع كلمة شعار التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم؟

جمع كلمة شعار التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم

أجابت فاطمة محمد، معلمة اللغة العربية، عن السؤال الخاص بجمع كلمة شعار التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم، مشيره إلى أن جمع كلمة شعار هو «شعارات وأشعرة» أو شعر «بضم حرف الشين ووضع السكون فوق حرف العين».

وأشارت، معلمة اللغة العربية، إلى أن كلمة شعار لها أكثر من معني، من الممكن أن تتضمن رسم أو علامة أو عبارة مختصرة، أو شعار تجاري علامة تجارية «لوجو»، أو شعار شرف وهي شارة كالتكريم، وهنا يختلف المعنى وفقا لسياق الكلمة وسط الجملة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم في عدد من المحافظات، ووجهت المديريات التعليمية تعليمات هامة لطلاب الصف الثالث الإعدادي خلال الامتحان وهي كالتالي:

- عدم نزع أو تمزيق كراسة الإجابات أو أي ورقة منها حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

- عدم شطب الإجابات وطمسها بطريقه تجعلها من الملاحظات المميزة.

- عدم ترك كراسة الإجابات خالية من أي كتابة.

- عدم السماح لأي طالب بأداء الامتحان في غير لجنته الأصلية المقيد بها طبقا لكشوف المناداة المرسلة من لجان النظام والمراقبة.

-عدم السماح لأي طالب لا يحمل رقم جلوس بأداء الامتحان.

- عدم اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجنة أو أي كتب أو مذكرات.

- عدم ارتكاب أية مخالفات من المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم 34 لسنه 2018 وتعديلاته الخاصة من إلغاء الامتحان والحرمان منه وتعديلاته.

- يسمح للطلاب باستخدام الأقلام الجافة الزرقاء أو السوداء في الإجابة.