حالة وحيدة يجوز فيها للأسوياء قيادة سيارة ذوي الإعاقة.. «الرخصة مش هتتسحب»

شرح الخبير القانوني اللواء أحمد هشام، الحالات المسموح بها بقيادة سيارة ذوي الإعاقة للأشخاص الأسوياء، وذلك لتفادي مالك السيارة مخالفة سحب رخصة السيارة وتوقيع غرامات مالية وعقوبة تصل إلى إيقاف الرخصة عدة أشهر.

حالة وحيدة لقيادة سيارة ذوي الإعاقة

وأضاف الخبير القانوني، في حديثه لـ«الوطن»، أنَّ المرور يحدد الشخص السوي الذي يرافق الشخص ذوي الإعاقة، مالك سيارة ذوي الإعاقة، ويكون ذلك مثبتًا في الرخصة ففي حالة قيادة السيارة على هذا الوضع القانوني، فإنّ الموقف سيكون سليمًا ولا تكون هناك مخالفات من جانب كمائن المرور.

وتابع خبير المرور، أنَّه في حالة قيادة سيارة ذوي الإعاقة في عدم وجود مالك السيارة نفسه برفقة المرافق يعرض السائق للمسائلة القانونية وسحب الرخصة لأن الأصل في تحرك السيارة أن يكون المالك من ذوي الاحتياجات الخاصة راكبًا سيارته.

إجراءات ترخيص سيارة ذوي الإعاقة

- التوجه إلى الإدارة العامة للمرور التابعة لمحل سكن مقدم الطلب.

- تقديم طلب استخراج رخصة قيادة خاصة على النموذج المعد لذلك سواء كان لسيارة خاصة أو دراجة نارية.

- إجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وآدابه.

- إجراء اختبار عملي في القيادة على السيارة أو الدراجة المجهزة لحالة مقدم الطلب.

- إصدار الرخصة لمقدم الطلب.

شروط الحصول على رخصة ذوي الإعاقة

- إقامة مقدم الطلب في دائرة وحدة المرور المقدم للخدمة.

- الحد الأدنى لسن مقدم الطلب 18 سنة.

- موافقة «القومسيون الطبي» للمواطن على أحقيته في قيادة سيارة أو دراجة نارية مجهزة.

المستندات المطلوبة لاستخراج رخصة ذوي الإعاقة

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية مع الاطلاع على الأصل.

- قرار «القومسيون الطبي العام» لحالة مقدم الطلب الصحية وأحقيته في الحصول على سيارة مجهزة أو دراجة نارية وقيادتها.

- أصل المؤهل الدراسي وصورة منه في حالة عدم إثبات المؤهل ببطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

- نموذج الاختبار الشفوي.

- نموذج الاختبار العملي.

- رخصة تسيير المركبة التي تم إجراء اختبارات القيادة عليها.

- ملف الترخيص.