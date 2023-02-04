«الصحة» تعلن خطوات الكشف الطبي وشروط الحصول على سيارة معاقين 2023

أعلنت وزارة الصحة والسكان شروط الحصول على سيارة معاقين 2023، وإجراءات الكشف الطبي الكاملة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، في إطار تسهيل المهمة على المواطنين، ونشرت الوزارة التفاصيل الكاملة على موقع المجالس الطبية المتخصصة التابعة لها، مؤكدة أن إجراءات الكشف الطبي تتم بعد الانتهاء من تقديم كافة الأوراق من راغبي الحصول على سيارة معاقين سليمة وصحيحة.

شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك للمعاقين 2023

واستعرضت وزارة الصحة والسكان على موقع المجالس الطبية المتخصصة شروط الحصول على سيارة معاقين 2023.

- أن يكون الشخص الراغب في الحصول على سيارة معاقين 2023 مصري الجنسية.

- أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

- أن تكون التجهيزات الخاصة بالسيارة مطابقة للتقرير الطبي الذي أعده القومسيون

- أن يجتاز الشخص الكشف الطبي.

- بعد الكشف الطبي يتم معرفة قدرة الفرد على قيادة السيارة

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

وحددت وزارة الصحة والسكان إجراءات الكشف الطبي للحصول على سيارة معاقين 2023، ودشنت رابطا لمعرفة نتيجة الكشف الطبي بعد تنفيذ الشروط التالية:

- إحضار المتقدم على السيارة معفاة من الجمارك جميع البيانات الشخصية ونوع الإعاقة والعنوان والوظيفة والتليفون.

- مكان الكشف الطبي في الإدارة العامة للمجالس الطبية

- اختيار تاريخ الكشف الطبي

- لا يمكن الحصول على سيارة لمن سبق له الحصول على أخرى إلا بعد مرور 5 سنوات.

- تضغط زر الاستعلام من خلال هذا الرابط.