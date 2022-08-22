شروط الحصول على سيارة معاقين 2022.. معفاة من الجمارك

يبحث قطاع كبير من المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة عن شروط الحصول على سيارة معاقين 2022 بعد أن خصصت المجالس الطبية المتخصصة موقعا إلكترونيا للحصول على سيارة لذوي الهمم معفاة من الجمارك، من خلال التقديم أونلاين.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال الخدمات الحكومية، شروط الحصول على سيارة معاقين 2022، وفق ما كشفت عنه وزارة التضامن الاجتماعي في السطور التالية:

شروط الحصول على سيارة معاقين 2022

وحتى يتمكن ذوو الاحتياجات الخاصة من الحصول على سيارة معاقين 2022، يجب أن تتوافر الشروط الآتية:

- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام.

- مصري الجنسية من أبوين مصريين.

- ألا تزيد السعة اللترية للسيارة عن 1600 cc

- يتم تسجيل السيارة باسم ذوي الإعاقة.

- يجب أن تكون السيارة المطلوبة مطابقة للتجهيزات الخاصة للسيارة مطابقة لحالة الإعاقة وفق القانون الصادر من القومسيون الطبي.

- يمنع التصرف في السيارة سواء بالبيع أو الإيجار إلا بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليها.

- اجتياز المتقدم الكشف الطبي لتحديد قدرته على قيادة سيارة ذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم هذا بمعرفة الكومسيون الطبي.

- تقديم تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكورًا فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقًا لحالة المعاق الصحية.

- تقديم تقرير اجتماعي من قطاع الشئون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

الأوراق المطلوبة للحصول على سيارة للمعاقين 2022

وللحصول على سيارة المعاقين المعفاة جمركيًا، يجب تجهيز المستندات الآتية:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة الخدمات الاجتماعية.

- تقديم صورة رخصة قيادة

- تقارير طبية تؤكد الحالة المرضية ونوع ودرجة الإعاقة