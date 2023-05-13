شعراء البادية يبدأون أمسيات الصيف الشعرية على شاطئ بالوظة بشمال سيناء

وصفها الشعراء بأنها ليالٍ تاريخية لن تنسى، تشهد لشباب قبيلة الأخارسة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة وجودة التنظيم؛ على شاطئ قرية بالوظة بشمال سيناء إيذانا ببدء رحلات الصيف والأمسيات الشعرية.

أمسيات الصيف الشعرية على شاطئ بالوظة

وقال الشاعر محمود أبو عويذر الأخرسي في تصريحات لـ«الوطن»، إن الشعر من سمات الفخر لأهالي البادية، وللشعر مسابقات تتم في المناسبات، فإن حالة الهدوء والأمن والأمان الذي تشهده المنطقة جعل الشعراء يبدأون الموسم الصيفي هذا العام بالشعر، بليلة تسمى بألف ليلة وليلة على شاطئ البحر متلحفين بالسماء مفترشين بالأرض بخيمتهم الرائعة.

وقال مسعد أبو بدر أحد المهتمين بأشعار البادية ومنظم اللقاء لـ«الوطن»، أنه من أهم منجزات هذه الليلة أن الشباب من الشعراء في قبيلة الأخارسة أكدوا أن هذا الملتقى الشعري سيكون سنويا في الموعد نفسه والمكان.

اكتشاف أحد الشعراء الجدد

وأضاف «أبو بدر»، أنه جرى اكتشاف أحد الشعراء الجدد وهو الحاج (محمد أبو هندي) وتم تقديمه للجمهور لأول مرة بعد جهد ومحاولات من المنظمين بعد رفضه تقديم نفسه منذ سنين لأسبابه الخاصة.

قال الشيخ إبراهيم أبو عليان السواركة، إن الملتقى الشعري قد توقف بعض السنين، لكنه يعود بدواوين العائلات والقبائل مجددا، بفضل التضحيات التي قدمتها القوات المسلحة والمواطنين الشرفاء في دحر الشر، وأعادوا الأمن والأمان للمنطقة.

وكان قد أبدع شعراء بادية الكبار في اللقاء منهم الشاعر فرج الرهيو العيادي، و الشاعر أبو يحيي التيهي، والشاعر كريم أبو عوينة الدويغري، والشاعر عطية المرزوقي البياضي، والشاعر حماد الحفاشي البياضي، والشاعر ابن سينا منصور القديري السواركة، الشاعر المجدد محمد عبد الله الأخرسي، والشاعر الشاب محمد أبوعليان السواركة، والشاعر الشاب محمود أبو عويدر الأخرسي، والشاعر محمد أبو هندي الأخارسة.

مسابقات شعرية لشعراء البادية

بدوره أكد أشرف المشهراني مدير عام الثقافة الجماهيرية بشمال سيناء في بيان له أن شعراء البادية مسجلون في ثقافة العريش، وأنه تعقد ندوات واجتماعات بشكل دوري، وأن هناك مسابقات شعرية تتم على مستوى القبائل في المناسبات والمهرجات، التي كانت مؤخرا في سباق الهجن غرب مدينة العريش.