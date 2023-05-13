طقس جنوب سيناء اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

تشهد محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، طقسا حارا على كل الانحاء طوال اليوم، وتعود الحرارة إلى الاعتدال مع غروب الشمس، خاصة في مدن خليج العقبة التي تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة مقارنة بمدن خليج السويس.

وقال اللواء أحمد جميل، رئيس مدينة دهب، لـ«الوطن»، إن المدينة تشهد أجواءً مناخية متقلبة تارة، ويكون الطقس بارد والرياح قوية، وتارة يكون الطقس حارا مثل اليوم السبت، الذي تسجل فيه المدينة صباحا 27 درجة، وتصل خلال اليوم إلى 33، مع وجود نشاط لحركة الرياح بلغت سرعتها 32 كيلومترا في الساعة، وهي رياح شمالية وشمالية غربية، فيما سجلت نسبة الرطوبة في الهواء 48%.

درجات الحرارة في مدن خليج العقبة

وسجلت مدينة شرم الشيخ صباح السبت 32 درجة للعظمى، وبلغت سرعة الرياح 31 كيلومترا في الساعة، ونسبة الرطوبة في الهواء بلغت 51%، فيما سجلت مدينة نويبع 25 درجة للعظمى، ومدينة طابا 23 درجة.

وسجلت مدينة طور سيناء 24 درجة، مصحوبة برياح شديدة بلغت سرعتها 48 كيلومترا في الساعة، ورأس سدر 20 درجة، وأبورديس 23 درجة، وأبوزنيمة 23.