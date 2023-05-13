تفاصيل مقتل تاجر عملة وإلقاء جثته في مصرف بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص في الفيوم، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة، عندما تلقى مركز شرطة الفيوم بمديرية أمن الفيوم، بلاغًا بشأن العثور على جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز)، مُلقى بمصرف مائي بإحدى القرى بدائرة المركز، كما عثر على الدراجة النارية الخاصة به بذات المصرف.

جرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن أن المجني عليه له نشاط في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص- مقيم بذات الناحية).

تفاصيل الجريمة

جرى استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بالتواصل مع المجني عليه بتاريخ الواقعة، وأوهمه برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية للعملة المحلية، واتفقا على التقابل بجوار المصرف محل العثور على الجثة ولدى حضور المجني عليه مستقلاً دراجته النارية المعثور عليها وبحوزته مبلغ مالي، باغته المتهم بالضرب «بماسورة حديدية» كانت بحوزته حتى فارق الحياة، وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائي واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب، كما تم بإرشاده ضبط ( الأداة المستخدمة - المبلغ المالي - الهاتف المحمول «المستولى عليها»).