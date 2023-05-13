«فاو» تدعو لرفع مستوى الوعي لحماية البيئة والتنوع البيولوجي

دعت منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لرفع مستوى الوعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة الانباتات، والمساعدة في حماية البيئة والتنوع البيولوجي، وذلك بمناسبة اليوم الدولي لصحة النبات، الذي احتفلت به المنظمة أمس.

وأوضحت «فاو»، أن النباتات هي الحياة، ونعتمد عليها بنسبة 80% في الطعام، و98% في الأكسجين الذي نتنفسه، مشيرة إلى أن السفر والتجارة الدولية ساهمت بإدخال ونشر الآفات النباتية.

الآفات الغازية أحد أسباب فقدان التنوع البيولوجي

وأضافت المنظمة، أن الآفات الغازية تعد أحد المحركات الرئيسية لفقدان التنوع البيولوجي، وتهدد شبكة الحياة الدقيقة التي تحافظ على كوكب الأرض، وقد ارتبطت الآفات والأمراض أيضًا بارتفاع درجات الحرارة مما أدى إلى خلق منافذ جديدة لتكاثر الآفات وانتشارها، واستجابة لذلك، يمكن أن يزداد استخدام المبيدات، مما يضر بالملقحات والأعداء الطبيعية للآفات والكائنات الحية المهمة لبيئة صحية.

وأكدت، أن حماية صحة النبات أمر ضروري لتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة، مثل المكافحة المتكاملة للآفات، كما تساعد المعايير الدولية لتدابير الصحة النباتية المعنية بالتجارة أيضًا على حماية إدخال النباتات وانتشارها عبر الحدود.

12 مايو يومًا دوليًا للصحة النباتية

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت أن يوم 12 مايو يومًا دوليًا للصحة النباتية، بهدف الارتقاء بمستوى الوعي في العالم حول كيفية مساهمة حماية الصحة النباتية في القضاء على الجوع والحد من الفقر وحماية التنوع البيولوجي والبيئة وتحفيز التنمية الاقتصادية.