للفلاحين.. نصائح من «الزراعة» للتعامل مع الطقس: رش المبيدات بعد العيد

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طقس ثاني أيام العيد، موضحًا أنه سوف تستمر سيطرة الكتلة الشمالية الباردة على الأجواء، ليسود طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلاً وظهور الشبورة المائية صباحاَ ونشاط متقطع لهبات الرياح، إلا أن التوقعات تشير إلى عدم سقوط أمطار في معظم المناطق.

أهم التوصيات خلال المرحلة المقبلة

وكشف «فهيم» عن أهم التوصيات الزراعية للتعامل مع الطقس خلال المرحلة المقبلة، وتتمثل في أهمية علاج ظاهرة التنفيل في الخضر، والحفاظ على دعم عمليات الإخصاب والعقد في الفاكهة، وفحص المزروعات لعلاج الأمراض والآفات التي تنتشر خلال ظهور الرطوبة العالية في الجو.

وأكد ضرورة العمل على تحفيز النبات لتجديد النمو وبسرعة تعويضًا عن فترة التوقف، وذلك من خلال محفزات النمو لاستعاضته واستعادته، وذلك في وجود رطوبة أرضية مناسبة للمحلول الأرضي المحتوى على العناصر الغذائية اللازمة للنمو وذلك «بطاطس – بنجر – بصل بدري – ثوم – كمون – شمر – يانسون».

إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة

وشدد على أهمية إجراء الرشات المؤجلة لأشجار الفاكهة (المانجو – الزيتون – البرتقال - العنب) بمحفزات النمو أو برشات الخف أو رشات تثبيت العقد، وكذلك يمكن بالمبيدات اللازمة مثل الزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي وتأجيل الرش بالمبيدات الكيماوية الجاهزة حتى بعد العيد، لأنها تعمل على استنزاف أكبر لطاقة النبات.

ولفت إلى أهمية شتل محاصيل الخضر أو الفاكهة أو زراعة المحاصيل الصيفية (الذرة – السمسم – الفول السوداني – عباد الشمس – القطن).