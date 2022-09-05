«الحجر الزراعي»: عرض التجربة المصرية التصديرية بمؤتمر الصحة النباتية بلندن

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن العالم أجمع يعلم حجم التطوير الذي شهدته منظومة الحجر الزراعي المصري، وجودة المنتج والرقابة على الصادرات.

وأضاف «العطار»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الصحافة في أسبوع» على فضائية «مصر الزراعية»، أن التجربة التصديرية المصرية تم اختيارها لعرضها في المؤتمر الدولي الأول للصحة النباتية المقرر عقده في لندن في شهر سبتمبر المقبل أمام 150 دولة، تحت إشراف وتنظيم الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المؤتمر يتم بحضور جميع رؤساء الحجر الزراعي بالعالم لمناقشة كل ما يخص الصحة النباتية.

محاضرة عن نجاح التجربة المصرية التصديرية ضمن 6 محاضرات بالمؤتمر

وأشار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة إلى أن مصر ستقدم تجربتها عبر محاضرة سيلقيها رئيس الحجر المصري ضمن 6 محاضرات بمؤتمر الصحة النباتية، لافتًا إلى عدم صحة الشائعات التي تطال الصادرات المصرية على منصات التواصل الاجتماعي.

مصر فتحت أكثر من 60 سوقًا جديدة خلال 4 سنوات

وأكد أن مصر قامت خلال الـ4 سنوات الأخيرة بفتح أكثر من 60 سوقًا جديدة على مستوى العالم، موضحًا أنه لا توجد دولة في العالم كله بلا استثناء قامت بهذا الإنجاز، إذ إن فتح سوق واحد فقط يحتاج في المتوسط ما بين عام و9 أعوام.