عضو «الحوار الوطني»: الثقافة والهوية من أهم أولويات الشق المجتمعي

قال الدكتور أحمد مجاهد، مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، إن الكثير كان يعتقد أن الشقين الاقتصادي والسياسي هما الأساسيان في الحوار الوطني، وأن المحور المجتمعي ليس على نفس الدرجة من الأهمية، مشيرا إلى أن المحورين السياسي والاقتصادي هدفهما خدمة ورفاهية الإنسان، وبالتالي هما يخدمان الشق الثالث المجتمعي.

ملفات المحور المجتمعي

وأضاف «مجاهد»، خلال حواره المذاع عبر فضائية «DMC»، أن المحور الاجتماعي بالحوار الوطني يضم العديد من الملفات الهامة بالنسبة للمواطن، مثل التعليم، الصحة، الأسرة، الثقافة والهوية، الشباب، وغيرهم، لافتًا إلى أن الإحصائيات التي تمت حول اهتمامات المواطنين للمشاركة في موضوعات المحور الاجتماعي بالحوار الوطني كانت النسبة الأكبر لصالح ملف الثقافة والهوية بنسبة 36%، والتعليم 30%، وهذا ما يعكس اهتمام المواطنين بهذا الموضوع.

ملف الثقافة والهوية بالمحور المجتمعي

وتابع مقرر مساعد لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطني، أن ملف الثقافة والهوية بالمحور المجتمعي يعد اول موضوع سيتم البدء بمناقشته خلال جلسة الحوار الوطني يوم الخميس القادم.