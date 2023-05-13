«إكسترا نيوز» تبرز عدد «الوطن»: «الحوار الوطني طريق جديد للإصلاح السياسي»

عرض برنامج «هذا الصباح»، من تقديم باسم طبانة، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني طريق جديد للإصلاح السياسي».

الإصلاح السياسي من أهم أولويات الحوار الوطني

وقالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة الوطن، إن الإصلاح السياسي من أهم أولويات الحوار الوطني الذي سيكون له دور كبير خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن هناك 65 حزبا قدمت مقترحات حول ذلك الملف للجنة السياسية التي ستبدأ فعاليتها غدًا، لذلك ننتظر عددًا من التطورات في الملف السياسي.

وأضافت «رشوان»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المحور السياسي على طاولة جلسات الحوار الوطني غدا الأحد، أما المحور الاقتصادي سيتم تناوله يوم الثلاثاء القادم، بينما يوم الخميس القادم سيكون المحور المجتمعي على طاولة النقاش بالحوار الوطني.

مشاركة الأحزاب السياسية

وأكدت مدير تحرير جريدة الوطن، أن مشاركة الأحزاب السياسية لم تكن بالقوة التي نتوقعها خلال الفترة الماضية، لذلك ننتظر مشاركة قوية منهم، مشيرة إلى أنه من أبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها بالمحور السياسي هي انتخابات الأحزاب وغيرها من الموضوعات الهامة.