هدى رشوان: الحوار الوطني قبلة النجاة للاقتصاد.. ومصر لعبت دورا عظيما في دعم السودان

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ الصحف العالمية والعربية تناولت موضوعات متنوعة عن الحوار الوطني منذ الجلسة الافتتاحية، مثل «cnn، bbc، us news»، إلى جانب وكالة الأنباء الكويتية التي أشادت بجملة الرئيس عبدالفتاح السيسي «اختلاف الرأي لا يفسد للوطن قضية»، مشيرة إلى أنَّ جميع الصحف أشادت بالحوار الوطني كونها شاهدة على خطوات قوية وفعّالة للإصلاح.

هدى رشوان: مصر تخطت العديد من الأزمات

وبالنسبة للمحور الاقتصادي للحوار الوطني، أضافت «هدى رشوان»، خلال استضافتها عبر برنامج «هذا الصباح» من تقديم باسم طبانة وسارة بقناة «إكسترا نيوز»، أنَّ الحوار الوطني يعد طوق النجاة للجانب الاقتصادي، مشيرة إلى أنَّ مصر تمر بأزمة اقتصادية بسبب الظروف العالمية خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من الأحداث، متابعة أنَّ مصر تخطت العديد من الأزمات وفي مقدمتها مشاكل الاستيراد وغيرها، مشيرة إلى أنَّ مشاركة جميع الأحزاب في الحوار الوطني باختلاف وجهات نظرها وخلفياتها يدعو للتفاؤل، إذ أنَّ الهدف الرئيسي من ذلك هو النقاش ومشاركة جميع الآراء والأفكار من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وليس الاختلاف والنقد.

هدى رشوان: الإصلاح السياسي أهم أولويات الحوار الوطني

وأكملت أنَّ الإصلاح السياسي من أهم أولويات الحوار الوطني الذي سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أنَّ هناك 65 حزب قدمت مقترحاتها حول ذلك الملف، متابعة أنَّ المحور السياسي على طاولة جلسات الحوار الوطني غدًا الأحد إذ يناقش العديد من الأمور وفي مقدمتها انتخابات الأحزاب، أما المحور الاقتصادي سيتمّ تناوله يوم الثلاثاء المقبل، بينما يوم الخميس المقبل سيكون المحور المجتمعي على طاولة النقاش، لافتة إلى أنَّ الحوار الوطني يمنح أملًا وتفاؤلًا وتصاعدًا للجانب السياسي في مصر، متابعة أنَّ مشاركة الأحزاب السياسية لم تكن بالقوة التي نتوقعها خلال الفترة الماضية، لذلك ننتظر مشاركة قوية منها

هدى رشوان: مصر لعبت دورًا عظيما مع الأشقاء السودانيين

وعن محور إجلاء مصر للعالقين في السودان، أكّدت الكاتبة الصحفية أنَّ مصر تستطيع إدارة الأزمات مثل الأزمة الروسية الأوكرانية وعودة المصريين من هناك، فضلًا عن الدور العظيم الذي لعبته مع الأشقاء السودانيين والمصريين والرعايا الأجانب العالقين بالسودان، متابعة أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل أكثر من زيارة في هذا الملف مثل مستشار رئيس جنوب السودان، الذي أثنى على العلاقات المصرية السودانية، مشيرة إلى أنَّ السودانيين أبناء النيل ولهم وضع خاص.