وزير التعليم: 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية مزودة بالبنية التكنولوجية

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التعليم يمر بمراحل متعددة، ونحن حاليا في مرحلة إدخال التكنولوجيا في التعليم وهذا الأمر يتم بشكل سريع في الوزارة في نظام التعليم الجديد، مؤكدا أن التكنولوجيا لا تغني عن المعلم ولكن يتم دمجها في العملية التعليمية، لأن المعلم يؤثر في شخصية الطلاب، ومن ثم الوصول إلى التعلم المنتج والمستمر.

تدريب الاخصائيين الاجتماعيين في المدارس

وأضاف وزير التعليم، خلال مؤتمر الشراكة السنوي بعنوان «التعليم بين التحول الرقمي والإنسنة»، الذي عقد بأحد فنادق القاهرة، أن الجيل الحالي جيل رقمي مضيفا «حفيدى لسه مش بيتكلم وبيجيب الموبايل ويلهو بالأرقام»، مؤكدا أنه لا يمكن تطوير التعليم دون الارتقاء بدور المعلم والذي يجب أن يكتسب مهارات جديدة.

2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية

وأشار «حجازي»، إلى أن مصر من الدول القليلة التي استكملت التعليم أثناء جائحة كورونا، في حين اضطرت 75٪ من الدول إلى إغلاق مدارسها في فترة الجائحة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لمواكبة التحول الرقمي في مختلف قطاعاتها في إطار توجهات الدولة للرقمنة، وهناك 2500 مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجيا والتعليم الثانوي جميعا يعمل من خلال التابلت.