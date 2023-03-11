وزير التربية والتعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 دون مشاكل أو أخطاء

رد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطالب أولياء الأمور في «جروب حوار مجتمعي»، حول طباعة الاسئلة المقالية في ظهر ورقة البابل شيت، بحيث تكون إجابات الطالب في امتحانات الثانوية العامة 2023 في ورقة واحدة بدلا من وضع الأسئلة المقالية في ورقة منفصلة لضمان عدم التلاعب بأي من أوراق الطالب وإجاباته وكذلك تسهيل عملية الإجابة وكتابة البيانات في ورقة واحدة.

وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة zero defect

وقال وزير التربية والتعليم: «كنت أتمنى ذلك وفكرت فيه فعلا، ولكن عمل scan للبابل شيت يتطلب أن يكون ظهره دون كتابة عليه وفنيات طباعة امتحانات الثانوية العامة 2023 هي دور الوزارة، لا تقلقوا».

ووجه وزير التربية والتعليم رسالة لأولياء الأمور على جروب حوار مجتمعي قائلاً: «بلاش تتدخلوا في التفاصيل المهم إن كل طالب يأخذ حقه بشفافية وعدالة مطلقة بإذن الله».

وزير التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة بدون أي مشاكل

وطمأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء الأمور والطلاب بأن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون zero defect، اي ستكون امتحانات منضبطة من جميع الجوانب دون أي مشاكل.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة 2023، تبدأ يوم 12 يونيو المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع، فيما تبدأ المواد الأساسية يوم 17 يونيو.

النماذج الاسترشادية للثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة النماذج الإسترشادية خلال ساعات على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لافتا إلى إتاحة نموذج استرشادي واحد لكل مادة ليكون محاكاة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وأشارت وزارة التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم باللجان الامتحانية، وغير مسموح للطلاب بالكتابة عليه، على أن يتم تسليمه مره أخرى بعد انتهاء الامتحان.