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وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة 2023

كتب:

أميرة فكري
11:04 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
رضا حجازي وزير التربية والتعليم

رضا حجازي وزير التربية والتعليم

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».

كما اعتمد «حجازي» جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.

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