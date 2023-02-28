وزير التربية والتعليم يعتمد جداول امتحانات الثانوية العامة 2023

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022، وجدول امتحانات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».

كما اعتمد «حجازي» جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للمكفوفين.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم الاثنين الموافق 2023/6/12 وتستمر حتى السبت الموافق 2023/7/15.